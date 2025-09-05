Mujer agredió a joven en un camión de la CDMX y la bautizan como ‘Lady Herpes’

En redes sociales es muy común encontrarse a personas que han tenido alguna anécdota en las calles o en el transporte público, en muchas ocasiones las personas se viralizan y se convierten en la sensación o indignación de los usuarios, dependiendo mucho del caso.

Tal es el caso de una mujer que fue captada agrediendo verbal y físicamente a un joven mientras se encontraban en el transporte público; sin embargo, en esta ocasión no se trató por el espacio o por un asiento, sino que la señora aseguró que el joven tenía herpes ocular y esto provocó que le gritara en un camión de la Ciudad de México.

No quiero tu herpes en mi lugar, lárgate

¿Cómo nació la llamada ‘Lady Herpes’?

Lo más preocupante del asunto, es que la mujer decidió rociarle agua al joven y le estaba insistiendo en que tenía que bajarse del transporte. Ante esta situación, la señora fue bautizada como ‘Lady Herpes’.

Aunque, el joven pese a todo lo sucedido decidió guardar la calma, mientras otros usuarios solo veían con sorpresa la escena tan incómoda que se estaba haciendo. En redes sociales, el video comenzó a tomar fuerza y muchos expertos detallaron que la mujer solo provoca desinformación entre el público.

Por este video de una mujer que agredió a un chico en el camión, según ella porque el chico tenía herpes y no quería contagiarse.

"No quiero tu herpes en mi lugar, lárgate", gritaba.

Ya había salido en otro video agrediendo a una mujer, identifiquemosla.…

De acuerdo con los expertos, este padecimiento no se transmite por el aire o por estar junto a una persona que tenga dicho padecimiento. El contagio solamente se produce por medio del contacto directo con las lesiones activas de la piel o mucosas.

Finalmente, se detalló que este video fue grabado en 2019, pero se retomó durante el 2024, y aunque ya pasó un tiempo, muchos han asegurado que se necesita informar a la sociedad para que este tipo de situaciones dejen de pasar en lugares públicos.

