¡Delicias de cochi en la CDMX! Aquí, el protagonista es el cerdo
Rahmar Villegas se lanzó al corazón de la CDMX y encontró unas joyas gastronómicas: ¡tacos y tortas de cerdo! Checa la recomendación de La pura sabrosura.
¡En este oasis de sabor, el protagonista es el cerdo! Entre otras cosas, encontrarás ocho variedades de tortas y ocho variedades de tacos. Rahmar nos presenta todos los detalles desde la San Rafael en la CDMX. ¡Todo garantizado por La pura sabrosura!
