Jorge “El Diablo Becerril " Reporta: Voraz incendio consume bodega en Jamaica: más de tres horas de combate y un bombero intoxicado
Las llamas cubrieron gran parte del inmueble y obligaron a una intensa movilización de cuerpos de emergencia.
“El Diablo Becerril”, informó sobre un fuerte incendio registrado en una bodega de la alcaldía Venustiano Carranza, cerca de la zona de Jamaica. El fuego consumió aproximadamente 600 metros cuadrados y requirió más de tres horas de trabajo por parte de los bomberos. Durante las labores, un elemento resultó intoxicado, aunque no se reportaron víctimas fatales.