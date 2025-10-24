¿Le faltan pantalones? Eleazar se disculpa con Fabiola Campomanes y ella alza la voz en La Granja VIP
Mientras Eleazar se disculpa con Fabiola Campomanes, ella le contesta que debe “tener más pantalones”. ¡Lo mejor de La Granja VIP en Ordeñando el Chisme!
TV Azteca
En la reciente Salvación, los nominados sacaron su lado animal y ‘El Patrón’ consiguió salvarse. ¿Quién ocupará su lugar? ¡Hoy conoceremos al nuevo traicionado! Además, mientras La Bea gana terreno, Eleazar le ofrece a disculpas a Fabiola Campomanes, quien le contesta: “tienes que tener más pantalones”. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP en Ordeñando el chisme!
Galerías y Notas Azteca UNO