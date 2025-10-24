¿Le faltan pantalones? Eleazar se disculpa con Fabiola Campomanes y ella alza la voz en La Granja VIP

En la reciente Salvación, los nominados sacaron su lado animal y ‘El Patrón’ consiguió salvarse. ¿Quién ocupará su lugar? ¡Hoy conoceremos al nuevo traicionado! Además, mientras La Bea gana terreno, Eleazar le ofrece a disculpas a Fabiola Campomanes, quien le contesta: “tienes que tener más pantalones”. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP en Ordeñando el chisme!