En Al extremo hablan sobre cómo en La Granja VIP, Niurka y Natalia arremeten contra Mario “Mono” Osuna
Los conflictos vuelven a subir de tono dentro de La Granja VIP y Mario “Mono” Osuna queda en el centro de la polémica.
La tensión vuelve a crecer en La Granja VIP: Niurka protagonizó un enfrentamiento con Mono Osuna, mientras Natalia cuestionó la manera en que el participante se relaciona con otros granjeros y sus comentarios. Además, las declaraciones de un participante encendieron el debate dentro de la Granja y derivaron a los espectadores.