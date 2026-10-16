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Vive de sus relaciones | Programa del 16 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

La hija de Lucero vive de sus relaciones y su mamá le exige que devuelva lo que ‘regalaron': una moto y veinte mil pesos. ¿Logrará hacerla entrar en razón?

Lucero está cansada de que su hija saque provecho de sus relaciones personales y le exige a su hija que le regrese a su ex la moto que le regaló. Lilia no está dispuesta a hacerlo, pero Alexander está dispuesto a recuperar su moto; Adriana revela que Lilia también le jugó chueco con un viaje que no hicieron. Por si fuera poco, el hermano de Lilia también salió afectado por las mañas de Lilia.

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