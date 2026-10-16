Vive de sus relaciones | Programa del 16 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Lucero está cansada de que su hija saque provecho de sus relaciones personales y le exige a su hija que le regrese a su ex la moto que le regaló. Lilia no está dispuesta a hacerlo, pero Alexander está dispuesto a recuperar su moto; Adriana revela que Lilia también le jugó chueco con un viaje que no hicieron. Por si fuera poco, el hermano de Lilia también salió afectado por las mañas de Lilia.