Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Fatal accidente en GAM deja a una mujer sin signos vitales tras incidente vial
Un incidente con una unidad de transporte público terminó en tragedia en Gustavo A. Madero.
Jorge “El Diablo” Becerril reporta un incidente fatal en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde una mujer perdió la vida tras verse involucrada una unidad de transporte público. El conductor del vehículo sufrió lesiones leves, mientras personal de seguridad acudió al sitio para confirmar el fallecimiento de la mujer y atender la emergencia.