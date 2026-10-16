Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Ya basta! Emanuel tuvo problemas de dinero con su amigo por culpa de su hermana

Emanuel no conocía las cuestionables mañas de su hermana y le presentó a su amigo, a quien le buscó problemas serios por una deuda que Emanuel tuvo que cubrir.

Emanuel, hijo de Lucero, entra muy molesto al foro de Acércate a Rocío por lo que ha vivido con Lilia y con Luis. Emanuel cuenta que no estaba enterado de los alcances de su hermana, quien le jugó chueco a Luis, amigo de Emanuel. Todo comenzó cuando Luis y Lilia se fueron a Cuernavaca y ella se aprovechó de la tarjeta de crédito de Luis. Aunque Emanuel se hizo cargo de la deuda de su hermana, le exige a su hermana que pare con estas conductas.

Videos