¡Ya basta! Emanuel tuvo problemas de dinero con su amigo por culpa de su hermana

Emanuel, hijo de Lucero, entra muy molesto al foro de Acércate a Rocío por lo que ha vivido con Lilia y con Luis. Emanuel cuenta que no estaba enterado de los alcances de su hermana, quien le jugó chueco a Luis, amigo de Emanuel. Todo comenzó cuando Luis y Lilia se fueron a Cuernavaca y ella se aprovechó de la tarjeta de crédito de Luis. Aunque Emanuel se hizo cargo de la deuda de su hermana, le exige a su hermana que pare con estas conductas.