Al Extremo: una tragedia en Iztapalapa y nuevos choques en La Granja VIP
Una entrevista con Toño Lizárraga, un caso de violencia en Iztapalapa, consejos para cuidar la salud y los enfrentamientos de La Granja VIP marcan la emisión de hoy.
Al Extremo presenta una entrevista de La Chicuela con Toño Lizárraga, quien adelanta una colaboración con Banda La Corona del Rey. Además, Jorge “El Diablo” Becerril reporta una tragedia en Iztapalapa; Alejandra Carvajal y el doctor Luis Prieto explican la importancia del lavado de manos, y la tensión entre Julio, Kunno, Mono y Niurka vuelve a colocar a La Granja VIP en la conversación.