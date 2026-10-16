Alejandra Carvajal reporta: ¿Sabes hacer RCP? Esto debes conocer

Alejandra Carvajal aborda la importancia de conocer la técnica de RCP para responder ante una emergencia. La Cruz Roja señala que las compresiones deben realizarse en el centro del pecho y que la fuerza cambia según la edad, especialmente en bebés, donde se requiere menor fuerza. Ante una emergencia, se debe solicitar ayuda al 911 y comenzar la atención correspondiente.

