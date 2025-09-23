¡Más de 200 manifestantes fueron encapsulados en Lomas de Chapultepec!

Un grupo de 200 manifestantes, en solidaridad con Palestina, se reunieron afuera de la embajada de Israel para exigir que el gobierno mexicano rompa relaciones con aquella nación. Antes de que se armara la ‘cámara húngara’ en Lomas de Chapultepec, los cientos de manifestantes gritaban múltiples consignas. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo.