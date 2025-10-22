¡Macabro hallazgo! Encontraron un cuerpo flotando en un río de Naucalpan
¡Continúa la inseguridad! Más de diez horas transcurrieron para que las autoridades atendieran el caso de un cuerpo hallado en el río Totolinga en Naucalpan.
Los vecinos estaban aterrorizados, pues pasaron más de diez horas para que las autoridades Naucalpan atendieran el llamado de los vecinos sobre el hallazgo de un cuerpo en el río Totolinga. Según los reportes, la víctima no ha sido identificada; ‘El Diablo’ Becerril tiene los detalles.
