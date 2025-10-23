¿Será? Jawy Méndez asegura que no sabe a quién nominar en La Granja VIP

El ambiente dentro de La Granja VIP se va cargando más conforme se acerca la hora de la Asamblea, y aunque algunos ya tienen clara su jugada, hay quienes siguen sin mostrar cartas. Tal es el caso de Jawy Méndez, quien, entre cansancio y estrategia, soltó que aún no ha decidido a quién va a nominar. ¿Será táctica o realmente está indeciso?

¿Jawy está jugando al despiste o aún no define su voto?

Después del sorteo que definió a los equipos para el Juego del Huevo Dorado, Jawy aprovechó un momento de descanso para recostarse en uno de los sillones del salón principal. Visiblemente agotado, luego de haber pasado la noche sin dormir debido al castigo que recibió, trataba de tomar una siesta cuando Kim Shantal se le acercó con la pregunta directa: ¿ya sabes a quién vas a nominar?

Lejos de evadir, Jawy respondió con honestidad que no lo tenía claro. Aseguró que su voto dependerá totalmente del desarrollo de la Asamblea. Comentó que prefiere ver cómo van los primeros votos para entonces decidir hacia dónde dirigir el suyo. No se cerró a ninguna opción, pero dejó ver que no tiene intenciones de votar por impulso.

¿Podría Jawy sorprender en la Asamblea de La Granja VIP?

Aunque muchos podrían pensar que es solo una postura neutral para evitar conflictos, lo cierto es que Jawy ha demostrado tener un perfil observador dentro del reality. A pesar de los comportamientos rebeldes que le han llevado a castigos, también ha sido constante en su participación, tanto en dinámicas como en decisiones clave.

Este miércoles su voto podría inclinar la balanza y dejarlo hasta el final puede ser una ventaja, pero también implica que los demás jugadores no lo consideren tan confiable si perciben que juega “a ver qué pasa”. ¿Será que Jawy ya tiene algo bajo la manga? Todo se sabrá en la Asamblea.

