Onda Tropical 39 dejará lluvias y frío de -5° hoy miércoles 23 de octubre; ¿qué estados serán afectados?

Algunos estados de la República Mexicana deberán seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes, pues de acuerdo con los pronósticos del clima, la llegada de una Onda Tropical no solo generará lluvias, sino bajas temperaturas a lo largo de hoy miércoles 23 de octubre del 2025.

De acuerdo con información de la CONAGUA, la Onda Tropical 39 logrará desplazarse sobre Guatemala en dirección al sur de Chiapas, por lo que se refuerza la posibilidad de lluvias en el sureste del país. En adición a ello, un canal de baja presión se mantendrá en el oriente del territorio nacional, causando estragos en cuanto a lluvias y frío en algunos estados que se mencionan a continuación.

¿Qué estados serán afectados por lluvias y frío hoy miércoles 23 de octubre?

Se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en estados como Oaxaca, Veracruz y Chiapas, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en Puebla, la capital de Veracruz, Yucatán, Campeche, el centro de Quintana Roo y el sur de Tabasco, estados que deben estar prevenidos para este fenómeno.

En adición, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Colima y Guerrero sufrirán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm. Finalmente, se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en estados como Nayarit, Sinaloa, Sonora, Morelos y el Estado de México.

En cuanto al frío, la CONAGUA visualiza mínimas de -5 a 0 grados en el Estado de México, Durango, Baja California y Chihuahua, mientras que se prevén temperaturas de 0 a 5 grados en Sonora, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y, finalmente, Veracruz.

¿Habrá descargas eléctricas y posibles inundaciones hoy miércoles 23 de octubre?

La llegada de la Onda Tropical a México hace que las lluvias fuertes y muy fuertes puedan estar acompañadas de descargas eléctricas, así como de la caída de granizo que, a su vez, derive en la posibilidad de inundaciones y encharcamientos en zonas bajas del país. Por ende, es preciso estar atento a cualquier situación similar a esta y actuar en consecuencia.