Eleazar Gómez deja en paz a Teo; hará otro movimiento en La Asamblea de La Granja VIP

Eleazar Gómez se sinceró con Omahi y reconoció, luego de lo que pasó este Martes de Nominación en La Granja VIP, que el fandom de César Doroteo es una herramienta muy poderosa y, por lo tanto, su estrategia ya no estará enfocada en intentar sacar al influencer de la competencia... ¿entonces?

¿Qué cambios implementó Eleazar Gómez en su estrategia para La Granja VIP?

Este martes 21 de octubre, Sergio Mayer Mori le adelantó a César Doroteo en su cara que lo nominaría otra vez , algo que el influencer aceptó sin chistar y hasta con un apretón de manos amistoso.

La estrategia del capataz no tuvo éxito: César Doroteo logró superar el reto de Nominación y, además, se mudó a la suite para disfrutar con Sergio Mayer Mori de todas las comodidades gracias a los votos de sus fans, algo que le dejó un sabor agridulce sobre todo a los “gymbros”.

Este golpe de realidad le dejó una dura lección a Eleazar Gómez, quien aceptó en una charla con Omahi que dedicarse a Teo no tiene sentido y, por ello, nominará a alguien más en la Asamblea de este 22 de octubre... ¡eso sí, no quiso soltar nombres!

“Yo quiero ir por alguien, yo quiero poner a alguien pero a este wey no le va a gustar (…) pero volver a poner a Teo para que lo vuelvan a sacar pues no, no tiene sentido”, reconoció Gómez.

Para Eleazar Gómez, él no tiene ningún tipo de problema con César Doroteo ... ¡simplemente no conectan!, pero intentar sacarlo de la competencia al menos de momento ya no es una opción: ¿a quién crees que quiera nominar en cuestión de horas?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca, así como su aplicación ; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: