Este billete de 100 pesos vale casi 1,000,000 gracias a su poca circulación

La numismática es el estudio de monedas, medallas y billetes que cuentan con un valor histórico o un peso contemporáneo importante. Una de sus ramas es la venta y compra de pecunias de esta índole, y para muestra de lo anterior aparece un billete de 100 pesos que tiene un valor de casi 1,000,000 en internet.

Se trata de un billete de 100 pesos que ya no forma parte de los nuevos tirajes que ha producido el Banco de México en el último año, motivo por el cual podría ser incluso más llamativo gracias a su poca circulación. Ante ello, su dueño explica que el valor del mismo asciende a 800,000 pesos. ¿Por qué?

¿Cuáles son las características de este billete de 100 pesos?

Este billete de 100 pesos se lanzó en el año 2021 a través del Banco de México y forma parte de la serie G. Además, su dueño compartió una serie de imágenes en donde se muestra en perfecto estado, una condición que llama poderosamente la atención de cada uno de los coleccionistas interesados en él.

El producto destaca por su diseño vertical y porque está impreso mediante polímero, lo cual hace que su duración sea más amplia. Además, un detalle a destacar es su anverso, mismo en donde se encuentra la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz, quien es una figura consagrada en la historia de México.

¿Por qué su dueño pide casi 1,000,000 de pesos por él?

De acuerdo con el dueño de este billete de 100 pesos, el cual lo oferta en Mercado Libre, el hecho de que su ejemplar presente baja circulación hace que su costo ascienda a precios exorbitantes, esto pese a que el mismo sigue siendo utilizado para realizar compras o transacciones al interior del país.

¿Qué dice la numismática respecto a este billete de 100 pesos?

Antes de realizar cualquier transacción, se recomienda asistir con un experto en numismática para que sea él quien brinde más detalles respecto a este billete de 100 pesos y comprobar si, en efecto, su precio en internet es justo. De lo contrario, podrías caer en una estafa más de las redes sociales. ¡Mucho cuidado!