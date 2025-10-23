Lis Vega manda mensaje a su fandom tras confrontaciones con Sandra Itzel en La Granja VIP: “Gracias”

Lis Vega tuvo un arranque de sinceridad ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP y le envió un mensaje cargado de sentimiento a su fandom para agradecerle su apoyo luego de sus confrontaciones con Sandra Itzel y su nominación que la puso en la zona de riesgo esta segunda semana de competencia.

¿Qué mensaje le envió Lis Vega a sus fans en La Granja VIP?

Las últimas horas de Lis Vega en La Granja VIP estuvieron marcadas por la intensidad: primero tuvo una serie de conflictos con Sandra Itzel que fueron exhibidos en la Gala de este martes y luego, para sorpresa de todos, resultó ser la segunda nominada de la semana luego de perder el reto ante César Doroteo .

Ahora, Lis Vega se presentó ante las cámaras 24/7 del reality para soltar un amplio mensaje que de inmediato llamó la atención de los internautas, sobre todo porque además de agradecerles les pidió su apoyo para continuar en la competencia.

“Sigan disfrutándome en el aquí y el ahora, que para mí es lo más importante, sobre todo tratándose de un reto tan personal”, explicó la vedette cubana antes de lanzar un extenso agradecimiento a sus fans, a su familia y a su equipo digital.

“Cualquier persona puede dudar de ti, pero tratemos de que esa persona no seas tú (…) los tengo en mi corazón, gracias por el apoyo, gracias por las porras, gracias por todos los videos que van a comenzar a ver, gracias a todo mi equipo, a mi papi bello que espero que no esté haciendo corajes”, aceptó Lis.

Para la cubana, es muy importante para ella que existan personas que sí se identifican con su forma de ser y por ello prometió que se esforzará al máximo para mantenerse en la competencia:

“Hasta donde tenga que ser, será mágico y maravilloso (…) nunca nos vamos a ir”, prometió Lis Vega con Fabiola Campomanes que se unió a su mensaje... ¡aceptó que es un juego difícil, pero lleno de emociones para ella y por eso está en paz!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca, así como su aplicación ; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: