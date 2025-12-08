¡Con la cara en la tierra! Así encontraron un cuerpo en la Doctores

Con la cara en la tierra y a un costado de un árbol, encontraron un cuerpo en la Doctores. Los uniformados se dieron cita en el lugar del hallazgo y los paramédicos confirmaron la lamentable noticia. La víctima tendría 50 años aproximadamente y habría fallecido a causa de una caída. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.