¡Con la cara en la tierra! Así encontraron un cuerpo en la Doctores

En la Doctores encontraron el cuerpo de un hombre a la orilla de un árbol. ‘El Diablo’ tiene el reporte de la víctima que aún no ha sido identificada.

Con la cara en la tierra y a un costado de un árbol, encontraron un cuerpo en la Doctores. Los uniformados se dieron cita en el lugar del hallazgo y los paramédicos confirmaron la lamentable noticia. La víctima tendría 50 años aproximadamente y habría fallecido a causa de una caída. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.