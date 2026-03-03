Hombre cae desde un puente de seis metros de altura en Ermita Iztapalapa
Un hombre lamentablemente perdió la vida luego de caer desde un puente en la Colonia Minerva en Iztapalapa
El Diablo Becerril nos narra dos hechos, uno en el que universitarios marcharon a la plaza de armas para exigir justicia por el caso de Kimberly Ramos y Joselin y otro en el que un hombre perdió la vida luego de caer de un puente en Ermita, Iztapalapa. El compañero de trabajo que lo acompañaba fue trasladado a un hospital de Balbuena.