¡Entró a robar una tienda en Ecatepec y le llegó el karma de inmediato!

Las víctimas del ladrón y otros más lo capturaron y lo golpearon hasta que el ratero dejó de moverse. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril desde Ecatepec.

Ecatepec escribió una historia más de de inseguridad y terror, luego de que un ladrón sufriera karma inmediato tras haber asaltado en una tienda de conveniencia. Según reportes, el sujeto acostumbraba robar en toda la zona. ‘El Diablo’ Becerril tiene los detalles.

