¿Drama en La Granja VIP? Esto fue lo que dijo Manola Diez sobre Alfredo Adame y Jawy

La llegada de Manola Diez a La Granja VIP ha generado gran expectación, y sus primeras declaraciones no han hecho más que avivar el interés del público. Durante su participación en Venga la Alegría, en donde fue confirmada como la séptima granjera, la actriz y conductora compartió sus impresiones sobre la competencia y sus compañeros, y destacó el nombre de dos de ellos: Jawy Méndez y Alfredo Adame.

¿Qué dijo Manola Diez de Jawy y de Alfredo Adame?

Manola no dudó en mostrar su cariño y respeto hacia el influencer y también hacia el conductor. “Quiero mucho a Jawy, yo trabajé con él en un proyecto. Quiero mucho a Adame, con él también trabajé hace mucho, y no por vernos diario se deja de tener ese cariño”, recalcó.

Sin embargo, también dejó entrever que, aunque existe una relación de respeto, la competencia será intensa y llena de desafíos. “Todos vamos por el premio. Todos vamos por los lingotes de oro”, indicó. Unas palabras con las que deja en claro que será una fuerte rival durante el reality.

¿Cuál será la estrategia de Manola Diez en La Granja VIP?

Aunque la actriz señaló que no tiene pensada una estrategia como tal, sí destacó que una de sus ventajas es que ella, desde muy pequeña, conoce el entorno granjero. “Yo me crié en un rancho, entonces, al final de cuentas, amo a los animales y eso es real. Tengo una ventaja. Tengo cuatro gatos y un perro, de hecho me gustaría entrar con uno de mis animales”, subrayó.

Además, Manola expresó lo contenta que está por participar y que no le teme a los retos a los que se pudiera enfrentar.

Yo no le tengo miedo a nada. No no le tengo miedo ni al miedo. Yo anteriormente estuve en un reality aquí, que fue Survivor, entonces vivimos cosas difíciles, comentó.

Con una personalidad fuerte y una actitud positiva, Manola Diez promete ser una de las granjeras más destacadas de La Granja VIP. Su combinación de experiencia y carisma, seguramente, darán mucho de qué hablar tanto dentro del programa como con el público.