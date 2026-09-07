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¡Arrancó La Granja VIP Segunda Temporada! Así fue su explosivo estreno

Jessy Portillo trae para “El Chisme del Corral” todos los detalles del gran estreno, desde las entradas más inesperadas hasta las primeras tensiones.

Bicolor sorprendió con una entrada irreverente, mientras Niurka protagonizó un momento incómodo al correr al baño para evitar saludar a Ivonne Montero y Manelik. Además, Fernando Lozada causó revuelo con su llegada, mientras comienzan a formarse las primeras alianzas y los habitantes reciben las instrucciones del Tío Pepe.

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