Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Jorge “El Diablo” Becerril reporta la volcadura de una ambulancia tras ser impactada por una camioneta en la colonia Roma

Jorge “El Diablo” Becerril recorrió las calles de la CDMX y reportó el accidente ocurrido en el cruce de Álvaro Obregón e Insurgentes Sur.

Una ambulancia fue impactada en su costado izquierdo por una camioneta negra, provocando que el operador perdiera el control y el vehículo terminara sobre la banqueta. Los involucrados fueron valorados en el lugar y una persona tuvo que ser trasladada a un hospital.

Tags relacionados
El Diablo Becerril

Videos