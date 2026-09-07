Jorge “El Diablo” Becerril reporta la volcadura de una ambulancia tras ser impactada por una camioneta en la colonia Roma
Jorge “El Diablo” Becerril recorrió las calles de la CDMX y reportó el accidente ocurrido en el cruce de Álvaro Obregón e Insurgentes Sur.
Una ambulancia fue impactada en su costado izquierdo por una camioneta negra, provocando que el operador perdiera el control y el vehículo terminara sobre la banqueta. Los involucrados fueron valorados en el lugar y una persona tuvo que ser trasladada a un hospital.