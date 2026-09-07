¿Los peones de La Granja VIP Segunda Temporada rompieron una regla sin darse cuenta?
Durante una transmisión en vivo, los conductores de Al Extremo observaron a varios peones dentro del gimnasio y surgió la duda sobre si podían utilizar esta área.
Fer Lozada, Pascal, La Bebeshita y Bicolor son los peones de esta semana, pero fueron vistos en las instalaciones del gimnasio. ¿Será que están cometiendo una pequeña infracción sin saberlo? La situación generó dudas sobre las reglas que deben seguir durante su estancia en La Granja VIP Segunda Temporada.