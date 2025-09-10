Explosión de pipa en Iztapalapa: ‘El Diablo’ Becerril reporta desde la zona cero
Se habla de decenas de lesionados con quemaduras tras la explosión de una pipa en Iztapalapa; ‘El Diablo’ Becerril presenta todos los detalles del lamentable siniestro.
TV Azteca
Tras el reporte de la explosión de una pipa de gas en la zona de Iztapalapa, cerca de la calzada Ignacio Zaragoza, ‘El Diablo’ Becerril llegó con cámaras y micrófonos para profundizar en los reportes. Al momento se habla de, al menos, 59 lesionados con quemaduras y 19 vehículos totalmente quemados. Acorde con los primeros informes, la brutal explosión sucedió luego de que la pipa se volcara y comenzara a fugarse el gas licuado. Las autoridades tomaron el control de la zona y los vecinos trataron de ayudar a apagar los incendios. Las labores de bomberos y policías continúan en el área.
