¿Quién es Martín Quezada, participante de La Academia VLA que se volvió viral en TikTok?

Con más de 42 mil seguidores en TikTok, Martín Quezada planea triunfar en la segunda temporada de La Academia VLA. Sin contar con experiencia en el mundo de la farándula, pero con una potente voz, el hombre que ha hecho de las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México su escenario aspira ser el nuevo ‘Rey’ del reality del matutino de TV Azteca.

El joven planea arrebatarle la corona a Daniela Parra (actriz y cantante), Ime Tuñón (actriz y cantante) y quien participó en la primera temporada; Marcos Valdés (actor), Nacho Casano (actor), José de Jesús Aguilar (sacerdote y actor) y Ana Shopía (cantante) con su voz que ha conquistado a más de un capitalino que lo ha escuchado interpretar algún tema de Pedro Infante o José Alfredo Jiménez.

Pese a que en redes sociales cuenta con miles de likes y comentarios positivos, Martín Quezada tendrá que convencer a María del Sol, Nadia, Sylvia Pantoja y Kiko Campos, los jueces confirmados hasta ahorita, que posee una voz que sus rivales no.

¿Quién ganó la primera temporada de La Academia VLA?

En la primera temporada de La Academia VLA, Viviann Baeza se coronó como la gran ganadora al interpretar el tema “Creo en mí”, el cual se impuso ante Ferka quien cantó “No me queda más”.

Si eres un fanático de La Academia VLA o de las estrellas que han figurado por TV Azteca, debes tener en claro que la segunda temporada arrancará el próximo viernes 12 de septiembre durante el horario del matutino de la televisora del Ajusco.

