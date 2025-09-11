La actriz regresó a escena y se sometió a procedimiento estético... ¡así luce!

Aracely Arámbula regularmente comparte las actividades que realiza en su vida cotidiana y ahí destacó cómo se sometió a un procedimiento estético. Muchos cuestionaron su decisión pero precisamente ella explicó de qué se trataba. Y es que la actriz decidió hacerse una blefaroplastia, misma que le realizó su hermano. Muchos no quedaron convencidos, pero así luce el resultado.

¿Cuál es el tratamiento al que se sometió la actriz Aracely Arámbula?

La actriz de 50 años concretó un procedimiento de mejora estética que muchos desconocen, pues la blefaroplastia no está dentro de las cirugías o procedimientos más comúnmente comentados. Sin embargo, esta acción se realiza con la intención de corregir el exceso de piel en los párpados, provocando la devolución de frescura y luminosidad en la mirada. Aclarando que esto no se trata de un tema quirúrgico, lo cual puede convencer a más personas de realizarlo.

Mientras tanto, Aracely aclaró que hizo este procedimiento con la intención de cuidar su imagen y sentirse bien con ella misma. Dentro de las palabras que compartió con sus fanáticos vía TikTok, indicó que es la segunda vez que acude a la blefaroplastia, pues le ayuda a renovarse cuando termina proyectos o precisamente se acercan nuevos.

Arafamilia después de meses de grabaciones quise reafirmar mis párpados en manos de mi hermanado @drleoarambulaoficial en su clínica @cbimedicalspa es la segunda vez que me lo hago pero en esta ocasión quise compartirles este momento ya que fuimos Edgar y yo hacérnoslo el mismo día aprovechando que tenía 15 días antes de regresar al TEATRO 🎭 que tanto amamos ✨🙏✨ les iré mostrando el avance la verdad no me dolió tiene su proceso y es muy importante después de hacértelo estar aplicando crema regeneradora y obviamente protector solar siempre 👌 para no mancharnos aquí les dejo el video del procedimiento en manos de mi hermano 👌🫶❣️💃 lista para retomar mi gira !!!! Medicina antiaging

¿La actriz Aracely Arámbula tiene efectos secundarios por este tratamiento?

Indicó que no hay ninguna situación adversa. Dijo que no tiene dolor en lo absoluto y los únicos pasos que está llevando a cabo son los que le recomendó el dermatólogo. Se aplica una crema que ayuda a hidratar la zona donde se injertó un poco de bótox. Por ello es necesario que esta crema regenere un poco la cara para que todo se mantenga lo mejor posible.

Como siempre, las redes sociales no dudaron en dejar sus opiniones, pues no todos son partidarios de este tipo de procedimientos. Sin embargo, otros dijeron que ella es libre de hacer lo que guste con su vida y le aplaudieron el compartir este tipo de situaciones con sus fieles seguidores.