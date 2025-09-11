De jugar los circuitos del Equipo Azul a cumplir su sueño en Exatlón: la inspiradora historia del “Faraón de Neza”

Miles de personas sueñan con pisar las exigentes playas de República Dominicana y convertirse en un atleta de Exatlón México. Sin embargo, son pocos los afortunados que logran transformar su anhelo en una realidad. La historia de un joven de Nezahualcóyotl demuestra que la perseverancia y la pasión pueden abrir las puertas al escenario deportivo más demandante de la televisión. Su apodo, “El Faraón de Neza”, se ha convertido en sinónimo de inspiración para los seguidores del reality.

¿Quién es el “Faraón de Neza”?

Originario de Nezahualcóyotl, Estado de México, Osirys Escobedo creció rodeado de actividad física. Su madre, al trabajar en una escuela, lo impulsó desde muy pequeño para ser parte de juegos deportivos, puesto que mostraba un gusto especial por el deporte. Así que participó en mini olimpiadas, carreras de costales y dinámicas que alimentaron su chispa. Con el paso del tiempo, canalizó su energía al parkour, disciplina que desarrolló con habilidad y pasión.

Cuando Exatlón México se estrenó, su entusiasmo se disparó. Repetía los retos con sus compañeros, copiaba los movimientos de los atletas y, con los años, transformó ese entusiasmo en entrenamiento serio. Según su familia, desde la primera temporada deseó estar ahí, pero todos sentían que competir contra campeones olímpicos era inalcanzable. Sin embargo, Osirys nunca dejó de prepararse, pues aunque no lograra entrar, podía seguir disfrutando de la actividad.

¿Cómo logró entrar a Exatlón México el “Faraón de Neza”?

La convocatoria de la quinta temporada abrió una puerta que Osirys no dudó en cruzar. Envió su casting con ilusión y muchas horas de entrenamiento detrás, recibió una llamada que cambiaría su vida: fue seleccionado para integrarse a Exatlón México: Guardianes vs. Conquistadores, como parte del equipo azul, los Conquistadores.

Su madre recuerda el momento con emoción. No podían creer que su hijo, quien había simulado los retos en patios escolares, ahora competiría en República Dominicana como parte del reality deportivo más visto de la televisión mexicana. Para ellos, Osirys ya había ganado desde antes de pisar la arena.

¿Cómo le fue al “Faraón de Neza” en Exatlón México?

Durante su paso por la quinta temporada, Osirys se destacó por su carisma, compromiso y habilidades en parkour. Aunque no llegó a la final, tuvo un papel destacado hasta ser eliminado en un “duelo de leyenda” contra un integrante del equipo rojo en octubre de 2021. Su estilo versátil y espontáneo lo convirtió en uno de los participantes más recordados por la audiencia.

Actualmente, continúa activo en redes sociales como el “Faraón de Neza”, donde realiza diferentes tipos de publicaciones, entre aspectos familiares y proyectos. Fue en su cuenta de Instagram donde recientemente compartió que construyó un circuito inspirado en Exatlón para que sus hermanos pequeños vivieran la experiencia, con lo que reafirma que su historia sigue inspirando dentro y fuera del show.