¡Los atletas más guapos de Exatlón Draft El Ascenso que están robando suspiros!
Descubre los nombres de los atletas que combinan talento y atractivo en el exigente Draft del reality deportivo.
En Exatlón Draft El Ascenso, donde 24 aspirantes buscan un lugar en la temporada regular, algunos competidores no solo destacan por su rendimiento físico, sino también por su atractivo y presencia imponente en pantalla. Aquí te contamos quiénes están dando de qué hablar:
Hombres atractivos que dominan los circuitos
- Daniel de la Rosa, especialista en remo, impresiona con su físico atlético y mirada intensa.
- Alex Sotelo, boxeador con postura segura y estilo marcial que suma encanto.
- Luis Antonio Avilés, velocista, combina velocidad y atractivo juvenil.
- Alejandro Aguilera, jugador de fútbol americano, destaca por su fuerza física y mandíbula marcada.
Mujeres que cautivan tanto como rinden
- Ella Bucio, pionera del parkour femenil en México, deslumbra no solo por su destreza física, sino también por su carisma y mirada decidida.
- Karen Núñez, atleta de entrenamiento funcional, con cuerpo tonificado y energía vibrante.
- Mosura López, del ámbito del atletismo, combina físico atlético y rasgos armoniosos.
- Edna Carrillo, judoca de carácter fuerte y presencia magnética.
¿Por qué llaman tanto la atención estos atletas del Draft?
Estas figuras no solo se destacan por su habilidad deportiva, sino también por cómo proyectan confianza y personalidad frente a las cámaras. Desde miradas intensas hasta posturas seguras al correr o escalar, todos aportan una combinación de talento físico y atractivo natural que encanta al público.
Con base en la lista oficial de participantes, la conversación en redes sociales no ha dejado de nombrar a estos atletas, que se perfilan como los que pueden conquistar tanto el circuito como los corazones. Y aunque falta mucho por ver quienes pasan a la temporada regular, estos nombres ya están marcando tendencia.
No te pierdas su paso por los circuitos de Exatlón Draft El Ascenso por Azteca UNO.