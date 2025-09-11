¡Los atletas más guapos de Exatlón Draft El Ascenso que están robando suspiros!

En Exatlón Draft El Ascenso, donde 24 aspirantes buscan un lugar en la temporada regular, algunos competidores no solo destacan por su rendimiento físico, sino también por su atractivo y presencia imponente en pantalla. Aquí te contamos quiénes están dando de qué hablar:

Hombres atractivos que dominan los circuitos

Mujeres que cautivan tanto como rinden

Ella Bucio

Karen Núñez , atleta de entrenamiento funcional, con cuerpo tonificado y energía vibrante.

, atleta de entrenamiento funcional, con cuerpo tonificado y energía vibrante. Mosura López , del ámbito del atletismo, combina físico atlético y rasgos armoniosos.

, del ámbito del atletismo, combina físico atlético y rasgos armoniosos. Edna Carrillo, judoca de carácter fuerte y presencia magnética.

¿Por qué llaman tanto la atención estos atletas del Draft?

Estas figuras no solo se destacan por su habilidad deportiva, sino también por cómo proyectan confianza y personalidad frente a las cámaras. Desde miradas intensas hasta posturas seguras al correr o escalar, todos aportan una combinación de talento físico y atractivo natural que encanta al público.

Con base en la lista oficial de participantes, la conversación en redes sociales no ha dejado de nombrar a estos atletas, que se perfilan como los que pueden conquistar tanto el circuito como los corazones. Y aunque falta mucho por ver quienes pasan a la temporada regular, estos nombres ya están marcando tendencia.

