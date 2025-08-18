¡Volvieron a nacer! Una familia pudo ser aplastada por un camión en la G.A.M.
¡Pudieron ser aplastados! Un camión de plataforma con tarimas pudo terminar con la vida de una familia completa. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
TV Azteca
¡Pudieron aplastar a toda la familia! Una pareja caminaba con su pequeña hija en brazos y estuvieron cerca de perder la vida aplastados por un camión de plataforma con tarimas. Los hechos ocurrieron en la Gustavo A. Madero. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
Galerías y Notas Azteca UNO