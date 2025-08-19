Estos son los 3 trucos con los que el agua oxigenada le dará vida a tu jardín

Una de las grandes pasiones de jóvenes, adultos e incluso personas de la tercera edad es el de las plantas. El convertir los espacios propios en un jardín lleno de vida gracias a las plantas es algo que muchas personas se toman seriamente. Por esto, estos 3 usos que se le pueden dar al agua oxigenada, enfocados en los jardines, sorprenderán a más de uno.

Te puede interesar - ¿Para qué sirve echarle sal a las plantas?

Ahora soy la persona que jure destruir 🫠



Si tienen datos para plantas, agradezco 🤞🏻 pic.twitter.com/vmnjdU96Dx — Jen♐️ (@jenxgg) August 17, 2025

3 áreas donde el agua oxigenada puede ser de beneficio para tu jardín

Aunque en el contexto mexicano es mucho más sencillo asociar el agua oxigenada con otros usos, como ejemplo, limpieza para raspones y/o heridas, estos son tres consejos que servirán para ayudar de diferentes modos a las plantas de tu hogar. Solamente que es necesario aclarar la importancia de revisar bien las cantidades a utilizar.

Pesticida

El primer uso que puede ayudar en demasía a las plantas de tu jardín es el cuidado que el agua oxigenada les puede dar ante bacterias, mohos y algunos hongos. Allí la clave es colocar una cucharada al 3% diluida en tres litros y medio de agua.

Fortalecimiento de raíces

Estos casos se presentan cuando las raíces de las plantas siguen húmedas/con exceso de agua. Por ello, una porción del mismo tipo de agua oxigenada (3%) diluida en un litro de agua es suficiente. O si es más claro, una cucharada de agua oxigenada cada taza de agua potable. Ya que la tierra se seque, se agrega de nueva cuenta la mezcla para terminar el proceso.

🌿💖 ¡Plantas, siempre!



Porque donde hay verde, hay vida, calma y belleza. Cuidar de ellas es también cuidar de nosotros mismos y del planeta. 🌎✨ pic.twitter.com/sGA65tgJd8 — EcoInventos (@EcoInventos) August 13, 2025

Fertilizante

Y por si todavía no eran suficientes beneficios, el agua oxigenada contiene propiedades que permiten que las raíces absorban con más facilidad y las fortalezcan al mismo tiempo. Aquí solamente se diluye una cucharada de agua oxigenada al 3% en tres litros y medio de agua.

Es decir, tu jardín y tus plantas pueden resultar sumamente beneficiadas de un producto que regularmente se compra en la farmacia y que casi están en todos los hogares mexicanos.

Seguir leyendo - ¿Cuáles son las plantas que atraen cucarachas a tu jardín?

