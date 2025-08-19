Mayela confiesa que tuvo una aventura con un periodista cuando estaba casado

Una de las bombas del día se dio a conocer desde los medios digitales, gracias a uno de los insiders que tienen un peso bastante relevante dentro de la industria. Y además, no llegó con rumores de primera mano, sino que se confirmó por la propia protagonista. Mayela confesó que tuvo un amorío con un periodista casado; por ello, se esperan decalaraciones encendidas en próximas horas.

Mayela tuvo una aventura con Gustavo Adolfo Infante

Cuando los tópicos del día estaban en otros asuntos, todos de lo ocurrido el fin de semana, Javier Ceriani tuvo una interacción directa con Mayela Laguna. Aunque ella quiso evitar el tema, la situación salía poco a poco, por ello decidió hablar: “Fue una relación que se dio en un momento donde yo estaba súper vulnerable, súper mal. De pronto mi mundo eran los medios de comunicación y pues se dio una relación de amistad, confianza y pasó lo que tenía que pasar”.

Mayela también agregó que ella ya no estaba casada con Luis Enrique Guzmán y que desconocía si la esposa del famoso periodista de espectáculos sabe de este tema. Ella en todo momento indicó que no quería declararlo, pero las circunstancias (filtraciones del caso) le hicieron salir a aclarar todo de manera clara.

¿Gustavo Adolfo Infante ya contestó a estas declaraciones?

No, por lo que se espera que mañana sea un día importante para el desarrollo de esta noticia. Y es que la propia Mayela indicó que tiene pruebas de lo que declaró. Indicó que no le sorprendería que el propio periodista lo niegue, porque cuando el tema “se dijo”, él la llamó mitómana loca. Pero todo el momento en la charla con Javier Ceriani, Mayela dijo que estaba para dar la cara y que aún posee las pruebas en su celular y que está a la espera de lo que estas acciones puedan generar.

