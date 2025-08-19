Moneda antigua de 5 pesos se vende en 750 mil gracias a su rareza; características

El negocio de la numismática ha tenido un incremento fascinante en México, al menos, en los últimos años, y esto se debe a la cantidad de ofertas que existen en diversas páginas de internet. Para muestra de lo anterior se encuentra esta moneda antigua de 5 pesos, misma que tiene un valor de hasta 750 mil pesos.

La numismática se define como el estudio de las monedas, medallas y billetes que pueden tener un tinte histórico o, bien, contemporáneo. Dentro de sus diversos apartados aparece uno que guarda relación con la compra y venta de pecunias, y es aquí en donde sobresale esta moneda antigua de 5 pesos.

¿Cuáles son las características de esta moneda antigua de 5 pesos?

Lo primero que tienes que saber es que esta moneda de 5 pesos tiene una antigüedad que data de los años 40’s, y que, entre sus atractivos, se vislumbra un diseño con el último rey azteca; es decir, Nezahualcóyotl. Esta es una de las razones principales por lo que dicha pecunia es de las más llamativas actualmente.

Se trata, entonces, de una moneda antigua de 5 pesos hecha de plata que tiene como objetivo principal vanagloriar al rey azteca, por lo que quienes son amantes de la numismática la consideran uno de los tesoros más importantes que hay gracias a la historia que tiene detrás de ella.

El vendedor de la moneda, misma que la publicó en Mercado Libre, explica que su composición es 90% de plata; además, vale decir que circuló entre 1947 y 1948, por lo que tiene un diámetro de 40 milímetros, un grosor de 4 milímetros y un peso de 30 gramos, la cual la hace una de las más llamativas para los coleccionistas.

¿Por qué vale 750 mil pesos?

De acuerdo con el dueño de esta moneda, su valor real, el cual es de 5 pesos, puede elevarse al grado de valer hasta 750 mil pesos debido a lo icónica que es, a su historia y rareza. En ese sentido, debes saber que, antes de adquirir cualquier producto, se recomienda asistir con un experto en numismática para que sea él quien brinde más detalles al respecto.