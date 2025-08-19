Romina Mircoli, hija de Dulce, acusa que está siendo víctima de brujería

La situación con Romina Mircoli simplemente se ha convertido en un caso trágico. Además de la complicación de sobrellevar la muerte de su madre, semana con semana salen a la luz situaciones donde la han violentado de diferentes maneras. Y ahora, todo indica que está siendo víctima de brujería de parte de sus grandes enemigos.

Romina Mircoli denuncia ataques vía brujería

En un video compartido por su esposo se percibe cómo en su camioneta estaban utensilios que claramente fueron utilizados en temas de brujería. En dicha pieza videográfica Romina y Moisés indican que les dejaron un frasco con animales muertos dentro, se percibe una mancha de sangre en el piso, un pedazo de alambre, muñecos de trapo y figuras de la muerte.

En ese sentido, esto se conjunta con la presión y violencia que un sector de la población ha ejercido en su contra desde la muerte de su mamá. Por ello, se le percibe cansada y al momento de ir a denunciar estos actos, ya ni siquiera se detuvo a explicar la situación ni a reclamarle nada a los presuntos culpables.

¿Quiénes son los sospechosos de realizar estos actos en contra de Romina Mircoli?

Ni siquiera el propio abogado indicó a quiénes van a denunciar, pues acudieron a las instancias legales para emitir su respectiva queja. Sin embargo, queda bastante evidenciado que los personajes a los que demandarán son Ofelia Cano, Francisco Cantú y sus allegados.

“Pues algo bien desagradable, ¿verdad? Yo la verdad es que ya vengo con mucho asco y prefiero ya ni comentarlo, yo creo que esto se trata de darle foco a la gente”.

¿Cuáles son los cargos por los que Romina Mircoli hará la denuncia?

Aunque no dijeron quiénes recibirán la denuncia emitida en la Fiscalía de Nuevo León, sí compartieron los cargos, que son:

* Intimidación.

* Maltrato animal.

* Afectación a la salud pública.

Es decir, siguen en un proceso en el cual no se detienen las amenazas y hostilidades contra la hija de la cantante, quien incluso ya recibió amenazas de muerte.

