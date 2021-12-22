Araña gigante sorprende a funcionaria durante conferencia. (VIDEO)

Un caso dejó sorprendidos a todos los internautas, ya que una araña gigante aterrorizó a una funcionaria durante una conferencia, hecho que quedó captado en video.

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La funcionaria de nombre Yvette D’ath es la responsable del departamento de sanidad en el estado de Queensland en Australia.

Todo sucedió mientras daba una conferencia sobre el Covid-19, cuando alguien le avisó que una araña gigante estaba trepando su pierna.

La araña gigante causó una reacción inesperada

La funcionaria Yvette D’ath le tiene mucho miedo a las arañas, sin embargo durante la conferencia tuvo que contener su miedo mientras una huntsman trepaba por su pierna.

Los hechos sucedieron hace unos días, mientras se daba la conferencia a los medios de comunicación. De acuerdo con los presentes, todo marchaba con normalidad hasta que un periodista notó que Yvette D’ath tenía algo raro en tu pierna y decidió comentarle, pues se trataba de una araña.

Tras ser advertida, la funcionaria bajó la mirada y descubrió que por en su pierna iba trepando una araña gigante de la especie huntsman.

Sin embargo, ella actuó con mucha tranquilidad mientras solicitaba ayuda para quitar a la araña gigante de su pierna.

Esto demuestra cómo puedo mantener el control. No me gustan las huntsman, pero voy a continuar e imaginaré que no tengo una huntsman sobre mí

La funcionaria quería romper la tensión del momento

La mujer quería romper la tensión del momento y comenzó a decir comentarios divertidos sobre la araña gigante.

Si la huntsman llega a mi cara, por favor, que alguien me avise

Cuando intentaban atrapar a la araña gigante, esta hizo un movimiento extraño y provocó un grito por parte de la funcionaria.

Este momento tan complicado que vivió la funcionaria fue tomado en video, pues se puede apreciar a la araña gigante interrumpiendo este encuentro de medios.

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¿Qué son las arañas gigantes huntsman?

Las arañas huntsman son arácnidos de la familia de arañas araneomorfas que también se conocen como arañas cangrejo-gigantes.

En Australia se les nombra huntsman o arañas de la madera, ya que sus patas pueden llegar a medir hasta 15 centímetros.

Esta especie de arañas vive principalmente en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Sudeste asiático, Europa, Florida y Hawái.

La especie huntsman destaca por ser una gran cazadora nocturna y tiene grandes habilidades de camuflaje.