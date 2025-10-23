inklusion logo Sitio accesible
¿La gordita más grande del mundo? ¡Checa lo que nos presumió Rahmar!

¡Más de tres kilos de sabor! Rahmar le ‘clavó el diente’ a unas espectaculares gorditas, que bien podrían ser las más grandes del mundo. ¡La pura sabrosura!

¿La gordita más grande del mundo? Rahmar nos presumió unas joyitas impactantes: las gorditas más grandes del mundo. Más de tres kilos de puro sabor y lo mejor, puedes elegir entre carnitas, pastor, suadero, chorizo argentino y mucho más. ¡Checa cómo se ganaron el sello de La pura sabrosura!

