Los Caligaris, Grupo Niche... ¿y quién más? ¡Así será el homenaje de Emir Pabón a su papá!

Emir Pabón le contó a ‘La Chicuela’ qué colaboraciones y qué temas están preparando para el merecido homenaje a su papá. ¡No te pierdas ningún detalle!

Como cada jueves, nos pusimos el sombrero con ‘La Chicuela’, quien platicó con Emir Pabón sobre el homenaje que le está preparando a su papá. Nos contó de las colaboraciones y los temas que están preparando para el magno evento.

