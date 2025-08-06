¡Iba caminando, se desvaneció y su cuerpo quedó en la banqueta!

En el centro histórico de la Ciudad de México, un transeúnte perdió la vida y su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta entre comerciantes y diableros. Tiempo después de que se desvaneció, los servicios de emergencia lo atendieron y notaron que había perdido la vida. Nadie reconoció a la víctima y al parecer, se trataba de una persona en situación de calle. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.