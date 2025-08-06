inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo
¡Iba caminando, se desvaneció y su cuerpo quedó en la banqueta!

Al parecer, la persona que se desvaneció y murió en el centro histórico de la CDMX habría estado en situación de calle. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

TV Azteca

En el centro histórico de la Ciudad de México, un transeúnte perdió la vida y su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta entre comerciantes y diableros. Tiempo después de que se desvaneció, los servicios de emergencia lo atendieron y notaron que había perdido la vida. Nadie reconoció a la víctima y al parecer, se trataba de una persona en situación de calle. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

