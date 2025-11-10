¡Iker Casillas se destapa como refuerzo de Azteca Deportes rumbo al Mundial 2026!
El legendario arquero español, Iker Casillas, será parte del equipo de Azteca Deportes en el Mundial 2026, pero... ¿habrá pasado la prueba del chilangómetro?
De cara al Mundial 2026, Iker Casillas, el legendario arquero español, nos visitó para ‘destaparse’ como parte del equipo de Azteca Deportes de cara a la máxima justa futbolera. Y como era de esperarse, le hicimos una hilarante prueba al estilo de... ¡Al Extremo!
