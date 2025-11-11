SEP suspende clases este martes 11 de noviembre por Frente Frío

Después de las tremendas lluvias que azotaron al país y de algunos días con bastante calor, el frío se ha hecho presente en el cierre de año y algunos estados como Puebla están sintiendo las consecuencias. Por eso, el estado anunció que el Frente Frío No. 13 que impacta esta región mantendrá la suspensión de clases en algunos municipios. He aquí toda la información al respecto.

¿Qué municipios de Puebla seguirán con clases en pausa por el Frente Frío?

La masa de aire ártico que acompañó al Frente Frío número 13 trajo severas consecuencias a las temperaturas en varios estados del país, incluyendo a Puebla. La situación se tornó realmente complicada y desde el pasado 10 de noviembre se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles. Y dicha situación se mantendrá para el martes 11 en las zonas de la Sierra Norte y Nororiente.

Lo anterior quiere decir que la zona metropolitana, los valles de Serdán y Atlixco, mas la Mixteca… reanudarán actividades el mencionado martes 11. Pero las actividades de la Sierra Norte y Nororiente regresarán a la normalidad hasta el miércoles 12. Todo esto a menos de que haya un anuncio oficial por parte de las autoridades.

¿Por qué se suspendieron clases por el Frente Frío?

En redes sociales es común leer que algunos piensan que es una exageración este tipo de situaciones. Argumentan que no debería cortarse el flujo de la enseñanza en los distintos niveles, sin embargo las autoridades mexicanas tienen como una de sus grandes intenciones la erradicación de enfermedades y su normal propagación.

Ante eso, se esperan días con mucho frío que anuncian la llegada del invierno, aunque las ráfagas de viento también han sido claves para pensar en los fríos que están azotando otros estados como Veracruz, Oaxaca, Tabasco o el propio Chiapas. Donde incluso siguen sufriendo por las lluvias.