¡Cuidado con el frío! Estos estados tendrán mínimas de -10 grados hoy martes 11 de noviembre

¡El frío ya viene! Las bajas temperaturas han comenzado a asentarse dentro de la República Mexicana tal y como se esperaba desde la llegada de noviembre del 2025. Ante ello, vale la pena conocer la lista de los estados más afectados por esta situación durante hoy martes 11 de noviembre.

Será este día cuando una masa de aire ártica asociada con el Frente Frío 13 mantenga un aire frío y muy frío no solo en el norte del país, sino también en el oriente, centro y noreste del mismo. De hecho, un par de estados tendrán que lidiar con mínimas de -10 grados durante la madrugada. ¿Cuáles son?

¿Qué estados serán afectados por el frío durante hoy martes 11 de noviembre?

De acuerdo con lo mencionado por el Servicio Meteorológico Nacional, algunos estados de la República, como Durango y Chihuahua, deberán lidiar con mínimas de -10 a -5 grados, mientras que otros tales como Nuevo León, Baja California, San Luis, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Puebla y el Estado de México tendrán mínimas de -5 a 0 grados.

CONAGUA

El frío, sin embargo, no será lo único que afectará al país este martes 11 de noviembre. Oaxaca y Veracruz vivirán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm, mientras que Chiapas y Tabasco tendrán que adecuarse a los chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

La capital de Veracruz, así como Campeche y Puebla vivirán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm. Finalmente, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Yucatán tendrán lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm, mientras que la Ciudad de México, Querétaro, Morelos, Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes y Oaxaca tendrán temperaturas de 0 a 5 grados.

¿Solo habrá lluvias y frío hoy martes 11 de noviembre?

La CONAGUA explica que estos fenómenos naturales no solo generarán estragos en cuanto a las lluvias y el frío, sino que también existirán fuertes rachas de viento en algunas regiones del país. Del mismo modo, no se descartan las descargas eléctricas, así como posibles encharcamientos en algunos estados.