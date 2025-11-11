Estos son los trabajadores que recibirán 40 días de aguinaldo en las próximas horas

Las fechas finales del año no solo traen consigo las fiestas decembrinas y vacaciones para algunos, sino el tan ansiado aguinaldo. Por ello es importante saber de qué se trata y por qué te lo debe proporcionar tu empresa. Ante eso, lo curioso es que algunos recibirán hasta 40 días del mismo y aquí te informamos quiénes son esas personas que serán acreedoras a dicho dinero en próximas horas.

¿Quiénes y cuándo recibirán 40 días de aguinaldo?

El aguinaldo es un derecho laboral que las empresas y empleadores están obligados a cumplir con sus trabajadores. El mínimo que se debe dar es el salario de 15 días con un máximo del mes de trabajo, sin embargo hay algunas excepciones de puestos que recibirán hasta 40 días de labores profesionales. Y además lo recibirán desde este mismo 10 de noviembre… y no esperando hasta el último mes del año como la mayoría.

Y las personas que recibirán esta cantidad de días de aguinaldo son:

Ciudadanos que reciban dinero de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de las personas que tenían derecho a una pensión vía el ISSSTE.

Trabajadores contratados para prestar servicios profesionales en las Dependencias y Entidades y al Servicio Exterior Mexicano… que están bajo el régimen de honorarios.

Personal del Servicio Exterior Mexicano y similares que se encuentren en funciones en las representaciones dentro del territorio nacional.

Personal Operativo de Confianza dentro de las Dependencias y Entidades.

Servidoras Públicas dentro de las Dependencias y Entidades cuya relación jurídica de trabajo se regule por la Ley Regular de Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Personal autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Militares en servicio.

#ISR #SAT #EconomíaMX #FinanzasPersonales ♬ sonido original - Luis Mi Negocios @luisminegocios ¿IMPUESTOS al AGUINALDO? 💸 Esto dice el SAT: Muchos están diciendo que el gobierno quiere cobrar impuestos al aguinaldo, pero… eso no es nuevo. 😅 👉 El ISR que cobra el SAT siempre ha existido, solo que cada año cambia el monto exento. Para 2025, tu aguinaldo está libre de impuestos hasta $3,394 pesos (30 UMAs). El resto sí paga ISR, dependiendo de tu sueldo. Así que tranquilo: no hay impuesto nuevo, ni el SAT va a cobrarte directamente. 💬 ¿Tú crees que deberían eliminar el ISR del aguinaldo? #Aguinaldo2025

¿Qué se debe hacer en caso de que no me quieran dar mi aguinaldo?

En primer lugar se debe indicar que este derecho laboral puede ser entregado antes del 20 de diciembre. Sin embargo tu empleador no puede decirte que no hay fondos y podrías ir a las instancias pertinentes, situación que podría generarle de 50 a 500 UMA a quien se niegue a pagarte este tema monetario.