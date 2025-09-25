Influencer en Nuevo León es viral por tapar baches, el público pide que visite la CDMX

Manuel Cantú, mejor conocido como “El Potro”, en las redes sociales, es ampliamente conocido, puesto que en sus videos se ha dedicado a tapar baches en Nuevo León. Acciones que lo han hecho merecedor de aplausos, al reparar las calles para los habitantes, haciendo que sean más seguras y agradables para sus conductores.

Se ha hecho tan viral el influencer, que varios internautas de la CDMX han invitado al creador de contenido a la metrópoli para que pueda continuar con dichas acciones en importantes vialidades. Conoce más detalles al respecto.

¿Cómo reparar los baches? Este influencer responde

Manuel Cantú, cuando entras a su TikTok cuenta con un amplio número de videos, en los que muestra haciendo las reparaciones para tapar los baches en Nuevo León. En las imágenes, vemos que el influencer llega con su camioneta para acordonar la zona y medir el enorme agujero.

Posteriormente, hace la explicación de su labor y muestra todo el material que usa. Una vez que termina con su labor, lo deja marcado con la silueta de una herradura de caballo, siendo su sello característico. Sus acciones lo han hecho viral, recibiendo el apoyo de miles de seguidores que aplauden sus acciones.

En sus videos, ya han reunido varias visualizaciones y miles de “me gusta”. Dentro de los comentarios que han dejado los internautas, muchos han solicitado que llegue el creador de contenido a la CDMX para que pueda continuar con su labor. En ese momento, han aprovechado los usuarios para resaltar que muchos baches siguen sin ser tapados después de mucho tiempo.

¿Es legal tapar un bache por cuenta propia?

Hay que tener mucho cuidado, ya que en el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX explica que el impedir o estorbar en la vía y espacio público, es una infracción a la seguridad ciudadana. Esto se debe a que al hacer las reparaciones por cuenta propia, estaríamos perjudicando en el flujo de tránsito.

Haciéndonos merecedores a multas económicas. En conclusión, tapar baches en la ciudad no es ilegal, pero no hay leyes que lo mencionen al respecto. Por ahora, el influencer de Nuevo León que se ha hecho viral no ha mencionado nada sobre visitar la metrópoli.