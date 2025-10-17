Japoneses virales por su celebración del Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes en México y que se roba la atención del mundo entero por lo que representa esta tradición para toda la ciudadanía. Este evento de la cultura mexicana ha traspasado los límites internacionales y un claro ejemplo tuvo lugar en Tokio, Japón.

Día de Muertos, una celebración significativa, colorida e importante de nuestra cultura [VIDEO] El Día de Muertos está por llegar. La tradición con la que recordamos a los que ya partieron de este mundo y con la que los podemos sentir una vez más.

A través de las redes sociales, un video se ha convertido en todo un furor ya que demuestra cómo las tradiciones mexicanas ganan terreno fuera del suelo azteca. El mundo se está adaptando a la cultura de México, manteniendo fielmente su esencia.

¿Día de Muertos en Japón?

Fue a través de la red social TikTok que la usuaria @elviajera compartió un video grabado en Tokio. En las imágenes puede verse a artistas callejeros japoneses vestidos con indumentaria tradicional mexicana y con sus rostros pintados como calaveras.

El show tiene todo el colorido de las festividades mexicanas y la canción “Guadalajara” de Vicente Fernández termina de darle la esencia local. Quienes interpretan la canción se encuentran vestidos como mariachis mientras que una mujer se encarga de bailar al ritmo de los acordes entonados.

Japoneses virales con esencia mexicana

El video no tardó en sumar visualizaciones y las redes sociales se encargaron de convertirlo en viral, gracias a los internautas que desde distintos rincones del mundo se han visto atraídos por lo que veían.

Algunos internautas han destacado la performance de los artistas callejeros de Japón por haber sabido captar la importancia del Día de Muertos en México y adaptarla a una cultura totalmente distinta. Otros usuarios de TikTok han manifestado que se emocionaron al escuchar y ver el video pues, estando lejos de su suelo natal, entienden que llevan un pedacito de México a donde quiera que vayan.