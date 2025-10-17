¿Quién es el Tío Pepe? ¡Conoce al Mayoral de La Granja VIP!

Para este punto ya todos sabemos que La Granja VIP es en su totalidad una granja, tanto así que hasta las celebridades tienen que dedicarse a cuidar a los animalitos como las vacas, los cerditos, las gallinas o los caballos. Pero los granjeros no los cuidan solos, pues claro que La Granja VIP tienen una guía: el Mayoral, mejor conocido por todos como el Tío Pepe.

El Tío o Don Pepe, conocido y llamado así por nuestros granjeros, es quien día tras día se encarga de guiar las tareas de cada uno de los integrantes de La Granja VIP, él sí es un granjero en la vida real y conoce de pi a pa los cuidados y atenciones que deben de tener las celebridades para con los animalitos.

De hecho el Tío Pepe es dueño de una granja (La Granja del Tío Pepe) donde tiene desde conejitos hasta ponys, a quienes cuida con mucho esmero y a quienes puedes visitar, ya que La Granja del Tío Pepe está abierta al público para que puedas convivir con estos animales y aprender más sobre ellos.

El Tío Pepe tiene 30 años de experiencia tratando con animales, pues desde 1995 La Granja del Tío Pepe abrió sus puertas al público, esto impulsado por el amor y respeto que tiene por los animales. En sus mismas palabras: “La Granja del Tío Pepe es un proyecto maravilloso, ha resultado toda una experiencia y ha dejado tanto a tanta gente, incluido yo. La idea de La Granja surge por un factor principalmente: el amor a los animales”.

¿Dónde se ubica La Granja del Tío Pepe?

La Granja del Tío Pepe está en la Ciudad de México únicamente con una sola sede, en Avenida Camino Viejo a Mixcoac 3515 San Bartolo Ameyalco, Alvaro Obregón, Ciudad de México 01800 México.

Si quieres ir necesitas forzosamente hacer una reservación, a través de las redes sociales del Tío Pepe puedes conocer todos los detalles si quieres vivir una experiencia muy a La Granja VIP.