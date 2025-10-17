Prenden el celular de su abuelo que perdió la vida en 2023 y quedan sorprendidos

En las plataformas digitales se pueden encontrar todo tipo de historias, algunas tocan el corazón, pues hacen recordar algunas personas o momentos que fueron muy especiales en su momento. Tal es el caso de una joven que cautivó a los usuarios con su historia que ya se hizo viral.

Y es que, de acuerdo con lo que se sabe, la mujer decidió encender el celular de su abuelito, el cual había perdido la vida en el 2023. Después de un tiempo de procesar la pérdida, la chica se armó de valor y dio ese gran paso tan importante, pero ella se llevó una sorpresa que no esperaba y que la dejó son palabras.

¿Qué sorpresa encontró la joven en el celular de su abuelito?

El video compartido por la usuaria de TikTok que ha sido identificada como @ninitisa, ha comenzado a tomar cada vez más fuerza en las redes sociales, pues se muestra una serie de recuerdos que si abuelito había guardado con sus seres queridos en su celular. Este hecho no solo fue una sorpresa para la familia, también un instante que los llenó de alegría.

En el video se puede ver el momento en que la joven entrar al celular de su abuelito, posteriormente se va a la cámara y en ese momento se da cuenta todo lo que su abuelo guardaba, algunas imágenes de los adornos de la casa, de reuniones familiares y momentos especiales, fotos de su perra, de su nieta en el colegio y junto a su esposa, junto con algunas suyas.

@ninitisa Life through his eyes🥺🥺🥺 Pero no estaba emocionalmente lista para esto:( ♬ sonido original - Ivansito.Mart

Volvimos a cargar el último teléfono de mi abuelito. Falleció en el 2023. Life through his eyes, pero no estaba emocionalmente lista para esto

Este video tocó el corazón de miles de personas y muchos usuarios recordaron aquellos momentos personales que han vivido con sus familiares que ya no están.

