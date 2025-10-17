Infonavit ofrece un Crédito en 2025 para que puedas reparar tu casa

Si quieres remodelar tu casa o equiparla, pues debes tener en cuenta que desde Infonavit ofrecen un crédito llamado “Equipa Tu Casa”, que es un adicional a lo que ya funciona como complementos de crédito de compra de vivienda ya sea nueva o existente.

El programa de Infonavit puede ser solicitadosólo cuando contratas un importe menor al monto de crédito que te otorga el Instituto para comprar una vivienda. Ya que se trata de un complemento.

¿Cuál es el monto del crédito “Equipa tu casa” de Infonavit?

Quienes deseen solicitar este complemento pues el monto mínimo de crédito que se otorga es de10, 318.37 pesos y el máximo de 68,789.12 pesos. El dinero en cuestión se recibirá directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

Con el dinero en cuestión, el beneficiario podrá adquirir materiales o cualquier recurso necesario, sin intermediarios y en la tienda de preferencia. Sin embargo, el Infonavit manifestó que aquellas personas que obtuvieron su crédito antes del 12 de febrero de 2025 recibirán la dispersión de recursos de la siguiente forma:

Los recursos se depositarán en dos tarjetas; en una 80% del monto de crédito para compras en comercios y en otra el 20% para pago de mano de obra, en efectivo.

5 días posteriores a la firma de escritura de vivienda, se recibirá un correo electrónico con una liga, en la cual hay que registrarte e indicar la dirección a donde se enviarán las tarjetas.

Posterior a la entrega de tarjetas, hay que activarlas desde el celular descargando la App Broxel.

Conoce las características de este crédito de Infonavit

