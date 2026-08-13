Conoce todos los detalles sobre “¿Quién quiere ser millonario?”
Azteca UNO está por estrenar “¿Quién quiere ser millonario?” bajo la conducción de Enrique de la Madrid. Entérate de todos los detalles aquí.
Un nuevo programa está por apoderarse de las pantallas de Azteca UNO. El próximo 27 de septiembre, en punto de las 5:00 p.m., se estrenará “¿Quién quiere ser millonario?”; un show de cultura y conocimiento general en el que los participantes deberán responder cinco preguntas de manera acertada para llevarse una recompensa económica.