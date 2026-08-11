Alejandra Carvajal nos presenta la vida de Santa Clara de Asís y la historia que la convirtió en patrona de las telecomunicaciones

Alejandra Carvajal explicó en Al Extremo la historia de Santa Clara de Asís, fundadora de la comunidad de las Clarisas. Según la tradición, durante una enfermedad pudo seguir una misa desde su habitación pese a no poder asistir personalmente. Este relato se relaciona con la comunicación a distancia y con su posterior reconocimiento como patrona de las telecomunicaciones.