La Pura Sabrosura llega para probar la enorme Torta Sur 12 de 2 kilos
Una torta de gran tamaño se convirtió en la protagonista de la visita gastronómica.
La Pura Sabrosura llegó a Tortas Sur 12 para probar su especialidad de la casa, una enorme torta que puede alcanzar un peso de hasta 2 kilos. La llamada Torta Sur 12 tiene un precio de 235 pesos y, por su tamaño, puede ser suficiente para compartir entre dos personas, convirtiéndose en una opción llamativa para los amantes de las porciones abundantes.